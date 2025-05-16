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Дуплексы в Pallini Municipal Unit, Греция

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5 объектов найдено
Дуплекс 7 комнат в Полихроно, Греция
Дуплекс 7 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА Трехэтажный мезонет на возвышении с фантастическим видом на море…
$259,341
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Дуплекс 6 комнат в Ханиотис, Греция
Дуплекс 6 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 178 м²
Количество этажей 2
РЕЗИДЕНЦИЯ Местонахождение- Ханиоти (800 метров от моря) Резиденция расположена в одно…
$544,536
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Stegi Real Estate
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Дуплекс 5 комнат в Ханиотис, Греция
Дуплекс 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение – Чаниоти (500 метров от моря)Исключительно ухоженный мезонет в чрезвычайн…
$163,132
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Stegi Real Estate
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Дуплекс 8 комнат в Ханиотис, Греция
Дуплекс 8 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
О ДОМЕ Местонахождение-  Ханиоти  (30 метров от моря) Резиденция расположена в одной…
$435,020
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Stegi Real Estate
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Дуплекс 4 комнаты в Ханиотис, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
RESIDENCE   Location –  CHANIOTI  ( 150 meters from the sea )   Well-maintained …
$282,947
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Stegi Real Estate
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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