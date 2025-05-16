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Дома с видом на море в Pallini Municipal Unit, Греция

виллы
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5
131 объект найдено
Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Beautiful country home set back on the hill tucked away for ultimate privacy and a peaceful …
$848,379
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Maisonette in the quaint town of Paliouri with a separate apartment for guests or ideal for …
$297,849
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$135,921
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Таунхаус 4 комнаты в Лоутра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лоутра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$312,914
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Таунхаус 4 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$245,861
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Полихроно, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$448,810
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Коттедж 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$469,684
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Grekodom Development
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
It’s a MUST-see home in the thriving seaside town of PEFKOHORI HALKIDIKI KASSANDRA. One is a…
$545,505
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Коттедж 3 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$292,248
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Grekodom Development
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Дом 5 комнат в Палиури, Греция
Дом 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 504 м²
Количество этажей 2
Расположение - PALIOURI ( 1800 метров от моря)Исключительно ухоженный мезонет в тихом и чрез…
$383,589
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Stegi Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
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Grekodom Development
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Дуплекс 7 комнат в Полихроно, Греция
Дуплекс 7 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА Трехэтажный мезонет на возвышении с фантастическим видом на море…
$259,341
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Stegi Real Estate
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 135 м²
Количество этажей 2
В зеленом месте с видом на синее море Халкидики, в абсолютном спокойствии, находится прекра…
$563,086
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Stegi Real Estate
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Unsurpassed luxury!!! An exquisite blend of classic style with modern world conveniences. Fu…
$835,743
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Вилла 7 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 7 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$838,162
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Дом 6 комнат в Ханиотис, Греция
Дом 6 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
Этот угловой дом окружен зеленью с великолепными вековыми деревьями, которые создают ощущени…
$337,851
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Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
It of a kind custom-built home overlooking Agia Paraskevi built in 1997 and in pristine supe…
$104,574
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Коттедж 4 комнаты в Палиури, Греция
Коттедж 4 комнаты
Палиури, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$310,113
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Таунхаус 7 комнат в Лоутра, Греция
Таунхаус 7 комнат
Лоутра, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$609,713
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Дом 3 спальни в Полихроно, Греция
Дом 3 спальни
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Dream Living with this villa includes 113 sq meters of living area in a complex of homes new…
$366,075
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Код недвижимости: 3-1045 - Мезонет на продажу в Паллини Палиури для € 220.000 . Это 88 кв. М…
$278,365
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Вилла 5 комнат в Полихроно, Греция
Вилла 5 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$647,121
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Stunning Home for sale in the thriving seaside town of Hanioti with 160  sq meters of living…
$358,001
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Коттедж 7 комнат в Полихроно, Греция
Коттедж 7 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 245 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$1,34 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Estate home with panoramic sea views with private pool and a gated garden including 250 sq m…
$1,08 млн
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Вилла в Неа-Скиони, Греция
Вилла
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 4 -613 - Вилла на продажу в Паллини Неа Скиони за € 530.000. Это 140 кв. В…
$584,666
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эксклюзивный листинг, отремонтированная вилла, построенная с гордостью и воображением, включ…
$1,09 млн
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта впечатляющая витрина предлагает множество гибких вариантов жизни, дом находится в 105 ме…
$218,252
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 935 м²
Количество этажей 3
Жилая площадь – 135 м2 Общая площадь земли – 800 м2 Описание недвижимости: Гостиная – кух…
$696,178
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Stegi Real Estate
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Код недвижимости: 4 -576 - Вилла на продажу в Паллини Полихроно за € 3.000.000. Это 294 кв. …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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