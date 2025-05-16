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Дома с видом на горы в Pallini Municipal Unit, Греция

виллы
226
коттеджи
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таунхаусы
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дуплексы
5
62 объекта найдено
Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Beautiful country home set back on the hill tucked away for ultimate privacy and a peaceful …
$848,379
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Maisonette in the quaint town of Paliouri with a separate apartment for guests or ideal for …
$297,849
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Таунхаус 4 комнаты в Лоутра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лоутра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$312,914
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$292,248
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
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Grekodom Development
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Дуплекс 7 комнат в Полихроно, Греция
Дуплекс 7 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА Трехэтажный мезонет на возвышении с фантастическим видом на море…
$259,341
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Stegi Real Estate
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 135 м²
Количество этажей 2
В зеленом месте с видом на синее море Халкидики, в абсолютном спокойствии, находится прекра…
$563,086
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Stegi Real Estate
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Вилла 1 комната в Палиури, Греция
Вилла 1 комната
Палиури, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$683,299
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Grekodom Development
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Unsurpassed luxury!!! An exquisite blend of classic style with modern world conveniences. Fu…
$835,743
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Дом 6 комнат в Ханиотис, Греция
Дом 6 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
Этот угловой дом окружен зеленью с великолепными вековыми деревьями, которые создают ощущени…
$337,851
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Stegi Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Палиури, Греция
Коттедж 4 комнаты
Палиури, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$310,113
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Лоутра, Греция
Таунхаус 7 комнат
Лоутра, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$609,713
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$368,791
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Полихроно, Греция
Коттедж 7 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 245 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$1,34 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Estate home with panoramic sea views with private pool and a gated garden including 250 sq m…
$1,08 млн
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Дуплекс 5 комнат в Ханиотис, Греция
Дуплекс 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
ЖИЗНЬРасположение – Чаниоти (500 метров от моря)Исключительно ухоженный мезонет в чрезвычайн…
$163,132
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Stegi Real Estate
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Коттедж 6 комнат в Палиури, Греция
Коттедж 6 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. В…
$333,998
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 5 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
$1,02 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Лоутра, Греция
Коттедж 6 комнат
Лоутра, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$637,003
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Эта современная вилла с 4 спальнями в настоящее время находится в стадии строительства и дол…
$469,684
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
HANIOTI luxurious Mediterranean maisonette for sale in an area that is rising in real estate…
$200,390
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Коттедж 3 комнаты в Ханиотис, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 86 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$309,945
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$574,059
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Коттедж 1 комната в Ханиотис, Греция
Коттедж 1 комната
Ханиотис, Греция
Число комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепный коттедж площадью 116 кв.м, построенный при использов…
$502,897
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Лоутра, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лоутра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$335,265
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 7 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 691 м²
Количество этажей 3
НЕДВИЖИМОСТИ   Местонахождение – Пэфкохори (400м от моря)   Стильная резиденция …
$338,224
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Stegi Real Estate
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Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Susan Jameson Real Estate is delighted to announce a new development getting underway with a…
$318,936
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Superb retreat boasting modern architecture ideal for your summer vacation!! Exquisite villa…
$744,337
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Коттедж 6 комнат в Полихроно, Греция
Коттедж 6 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$1,30 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
This custom built country haven offers a peaceful rural lifestyle conveniently close to all …
$390,273
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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