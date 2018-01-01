Новая резиденция рядом с портом, Керацини, Греция

Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 200 метров
Супермаркет - 19 метров
Начальная школа - 750 метров
Детская площадка - 700 метров
Главная площадь Петруполи - 900 метров
Предлагаются светлые комфортабельные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает садом и парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Большие окна
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Современная кухня
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралями и 3 станциями метро.
Станция метро - 965 метров
Начальная школа - 310 метров
Супермаркет - 350 метров
Аптека - 200 метров
Предлагаются просторные квартиры, занимающие весь этаж, с большими балконами, помещениями для хранения и парковочными местами.
Некоторые квартиры имеют вид на Акрополь.
Резиденция располагает парковкой и садом на крыше.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Кухонная мебель
Вытяжка
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в жилом районе на западе Афин.
Порт Пирея - 4,75 км
Центр Афин - 6 км
Международный аэропорт Афин - 24 км
Побережье Палео-Фалиро (пляжи, рестораны, гавань) - 8,75 км
Акрополь - 6,2 км
Станция метро - 260 метров
Парк - 450 метров
Больница - 750 метров