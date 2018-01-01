Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция

Thivon, Греция

от €297,000

Жилой комплекс, расположенный в зеленом месте, предлагает спокойное уединение от центра города, но при этом имеет удобную инфраструктуру. Качественная и комфортная резиденция гарантирует спокойный образ жизни в этом развивающемся пригороде Афин. Новое здание состоит из пяти уровней: 1 — кладовые комнаты, техническое помещение 2-4 — каждый этаж занимает 2 квартиры 5 — общий сад на крыше Две квартиры на верхнем этаже имеют вид на Акрополь, одна из квартир на нижнем этаже включает участок земли. Цена квартиры включает кладовую комнату в подвале. Особенности квартир Каждая квартира состоит из гостиной/столовой с кухней, 2 спален, ванной комнаты, 2 балкона. Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 150 м Площадь Эставроненос - 450 м Станция метро Эгалео - 450 м Муниципальный бассейн и спортивные сооружения - 480 м Спортивный центр - 900 м Парк Бараутадико - 900 м Футбольный стадион Эгалео - 1 км ИКЕА - 1.3 км Университет Западной Аттики - 1,5 км Торговый центр River West - 1,4 км Больница - 1,9 км Парк развлечений Аллоу! - 2,3 км Торговый центр Village Park - 2,4 км Ботанический сад Диомида - 4,4 км Порт Пирей - 6,2 км Центр Афин - 7,5 км Международный аэропорт Афин - 26 км