  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция

Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция

Афины, Греция
от
€335,000
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает зеленой зоной.

Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.

Окончание строительства - лето 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Солнечные панели
  • Сигнализация
  • Автономный тепловой насос
  • Светодиодное освещение
  • Система "умный дом"
  • Автоматическая система освещения
  • Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в традиционном зеленом районе.

  • Начальная школа - 400 метров
  • Супермаркет - 260 метров
  • Кинотеатр на открытом воздухе - 550 метров
  • Станция Ираклион - 1 км
  • Аптека - 180 метров
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,000,000
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция
Афины, Греция
от
€590,000
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с портом, Керацини, Греция
Salaminos, Греция
от
€319,000
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с портом и станцией метро, Пирей, Греция
47 47, Греция
от
€265,000
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция
Афины, Греция
от
€585,026
Вы просматриваете
Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция
Афины, Греция
от
€335,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,21 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с помещениями для хранения. Резиденция располагает бассейнами и подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Солнечные панели Полы с подогревом Дубовые полы Тепловой насос Daikin Кондиционеры Daikin Сигнализация Расположение и объекты поблизости Вула - южный пригород Афин, расположенный на побережье в 16 км от центра города.
Жилой комплекс Трёхкомнатные квартиры в новом жилом комплексе, Эгалео, Аттика, Греция
Жилой комплекс Трёхкомнатные квартиры в новом жилом комплексе, Эгалео, Аттика, Греция
Thivon, Греция
от
€297,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс, расположенный в зеленом месте, предлагает спокойное уединение от центра города, но при этом имеет удобную инфраструктуру. Качественная и комфортная резиденция гарантирует спокойный образ жизни в этом развивающемся пригороде Афин. Новое здание состоит из пяти уровней: 1 — кладовые комнаты, техническое помещение 2-4 — каждый этаж занимает 2 квартиры 5 — общий сад на крыше Две квартиры на верхнем этаже имеют вид на Акрополь, одна из квартир на нижнем этаже включает участок земли. Цена квартиры включает кладовую комнату в подвале. Особенности квартир Каждая квартира состоит из гостиной/столовой с кухней, 2 спален, ванной комнаты, 2 балкона. Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 150 м Площадь Эставроненос - 450 м Станция метро Эгалео - 450 м Муниципальный бассейн и спортивные сооружения - 480 м Спортивный центр - 900 м Парк Бараутадико - 900 м Футбольный стадион Эгалео - 1 км ИКЕА - 1.3 км Университет Западной Аттики - 1,5 км Торговый центр River West - 1,4 км Больница - 1,9 км Парк развлечений Аллоу! - 2,3 км Торговый центр Village Park - 2,4 км Ботанический сад Диомида - 4,4 км Порт Пирей - 6,2 км Центр Афин - 7,5 км Международный аэропорт Афин - 26 км
Жилой комплекс Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция
Афины, Греция
от
€188,496
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с балконами. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со станциями метро и железнодорожным вокзалом. Начальная школа - 350 метров Супермаркет - 600 метров
Realting.com
Перейти