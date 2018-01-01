Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция

Предлагаются квартиры с помещениями для хранения.
Резиденция располагает бассейнами и подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Солнечные панели
Полы с подогревом
Дубовые полы
Тепловой насос Daikin
Кондиционеры Daikin
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Вула - южный пригород Афин, расположенный на побережье в 16 км от центра города.
Жилой комплекс, расположенный в зеленом месте, предлагает спокойное уединение от центра города, но при этом имеет удобную инфраструктуру. Качественная и комфортная резиденция гарантирует спокойный образ жизни в этом развивающемся пригороде Афин. Новое здание состоит из пяти уровней:
1 — кладовые комнаты, техническое помещение
2-4 — каждый этаж занимает 2 квартиры
5 — общий сад на крыше
Две квартиры на верхнем этаже имеют вид на Акрополь, одна из квартир на нижнем этаже включает участок земли. Цена квартиры включает кладовую комнату в подвале.
Особенности квартир
Каждая квартира состоит из гостиной/столовой с кухней, 2 спален, ванной комнаты, 2 балкона.
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр - 150 м
Площадь Эставроненос - 450 м
Станция метро Эгалео - 450 м
Муниципальный бассейн и спортивные сооружения - 480 м
Спортивный центр - 900 м
Парк Бараутадико - 900 м
Футбольный стадион Эгалео - 1 км
ИКЕА - 1.3 км
Университет Западной Аттики - 1,5 км
Торговый центр River West - 1,4 км
Больница - 1,9 км
Парк развлечений Аллоу! - 2,3 км
Торговый центр Village Park - 2,4 км
Ботанический сад Диомида - 4,4 км
Порт Пирей - 6,2 км
Центр Афин - 7,5 км
Международный аэропорт Афин - 26 км
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с балконами.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со станциями метро и железнодорожным вокзалом.
Начальная школа - 350 метров
Супермаркет - 600 метров