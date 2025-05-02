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Коттеджи с видом на море в Municipality of Velo and Vocha, Греция

Municipal Unit of Vocha
15
Municipal Unit of Velos
6
Врахатион
10
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6 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$229,624
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$834,995
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 269 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$281,811
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$336,393
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$521,872
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 16 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 16 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$939,369
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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