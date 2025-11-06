Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Velo and Vocha
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Municipality of Velo and Vocha, Греция

Municipal Unit of Vocha
14
Municipal Unit of Velos
6
Врахатион
9
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 112 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathr…
$285,226
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти