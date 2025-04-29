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Виллы с видом на море в Municipality of Saronikos, Греция

Kalyvia Thorikou Municipal Unit
11
Anavissos Municipal Unit
7
Saronida Municipal Unit
3
Palea Fokea Municipal Unit
6
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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$2,91 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,15 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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