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Дома с террасой в Municipal Unit of Corinth, Греция

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1 объект найдено
Дом 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Дом 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Предлагается к продаже отличный отдельно стоящий дом общей площадью 219 кв.м., расположенный…
$514,506
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Агентство
Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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