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Дома с видом на горы в Municipal Unit of Corinth, Греция

таунхаусы
3
4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус площадью 94 кв. м с внутренним двориком в тихом районе Коринфа, идеально …
$325,083
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Sideris Real Estate
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Дуплекс 5 комнат в Архея-Коринтос, Греция
Дуплекс 5 комнат
Архея-Коринтос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
- Древний Коринф - незаконченная квартира 130 кв с видом на горы - первый этаж с террасами…
$108,497
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Sideris Real Estate
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Дом 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Дом 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Очень красивый и просторный отдельно стоящий дом площадью 160 кв. м продается в Коринфе, в о…
$431,091
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Агентство
Sideris Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$720,183
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

с гаражом
с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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