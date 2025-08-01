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Многоуровневые квартиры с видом на море в Греции

Македония и Фракия
5
Аттика
5
Kassandra Municipality
4
Многоуровневые квартиры Удалить
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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 5 спален в Молес Каливес, Греция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Молес Каливес, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Dream living in front of the beach with 2 apartments in total of 148 sq.m. in total.  The ap…
$878,537
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Криопиги, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот впечатляющий летний дом плюс бизнес, это 400 кв. М плюс 200-метровая галерея на участке…
$1,05 млн
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