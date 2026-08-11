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Многоуровневые квартиры в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

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Panorama Municipal Unit
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Многоуровневые квартиры Удалить
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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 3
Продается в Пилеa: эта современная завершённая двухуровневая квартира предлагает общую внутр…
$540,276
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Продается: великолепная, полностью готовая к заселению квартира-маисонет площадью 210 квадра…
$1,36 млн
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 1/3
Продается просторная, готовая к заселению мезонетта с общей внутренней площадью 230 квадратн…
$591,460
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Многоуровневые квартиры 5 спален в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Просторная двухуровневая квартира площадью 250 квадратных метров находится в престижном райо…
$671,080
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Многоуровневые квартиры 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается: Эта впечатляющая, полностью готовая к заселению мезонета в районе Панорама, Синой…
$853,068
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Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

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