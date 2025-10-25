Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Многоуровневые квартиры
  5. Бассейн

Многоуровневые квартиры с бассейном в Греции

Македония и Фракия
7
Аттика
9
Kassandra Municipality
3
Municipality of Sithonia
3
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Продаётся двухуровневая квартира 80 кв.м в Никити, Ситония, всего в нескольких минутах от мо…
$325,305
