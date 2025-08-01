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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Греции

Македония и Фракия
5
Аттика
5
Kassandra Municipality
4
Многоуровневые квартиры Удалить
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4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Анатоли, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Анатоли, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Двухуровневые апартаменты-мезонеты на 1 и 2 этажах, площадью 77 кв. м с 2 спальнями, 2 ванны…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 4 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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TekceTekce
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Криопиги, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот впечатляющий летний дом плюс бизнес, это 400 кв. М плюс 200-метровая галерея на участке…
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в Греции

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