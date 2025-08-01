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Многоуровневые квартиры с гаражом в Греции

Македония и Фракия
5
Аттика
5
Kassandra Municipality
4
Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Анатоли, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Анатоли, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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Параметры недвижимости в Греции

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