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Многоуровневые квартиры в Municipality of Nea Propontida, Греция

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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Неа Флогита, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Неа Флогита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Расположенный в популярном районе Муданья, Флогита, этот строящийся мезонет предлагает идеал…
$223,322
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Неа Флогита, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Неа Флогита, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Продаётся современная двухуровневая квартира, расположенная на первом этаже в престижном рай…
$409,472
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Агентство
Vista Estate
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Созополи, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Созополи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя этот готовый к заселению, современный мезонет с внутренней площадью 62,60 …
$250,834
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Агентство
Vista Estate
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

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