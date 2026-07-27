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Многоуровневые квартиры в Pallini Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Полихроно, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается полностью готовая к проживанию мезонетта, предлагающая комфортное жилье в престижн…
$473,164
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Агентство
Vista Estate
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Многоуровневые квартиры 4 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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