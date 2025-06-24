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Таунхаусы с видом на горы в периферии Ионические острова, Греция

Корфу
13
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
53
Municipality of Northern Corfu
10
Municipality of Southern Corfu
14
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18 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Кароусадес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Кароусадес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
$126,736
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Коккини, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Коккини, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$1,47 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Ано Коракиана, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$149,779
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Лефкими, Греция
Таунхаус 5 комнат
Лефкими, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$368,687
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Агия - Елени, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Агия - Елени, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$414,772
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Таунхаус 2 комнаты в Палеокастрица, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Палеокастрица, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 50 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
$368,687
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Таунхаус 1 комната в Сгоурадес, Греция
Таунхаус 1 комната
Сгоурадес, Греция
Число комнат 1
Площадь 121 м²
Продается таунхаус площадью 121 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$92,172
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Таунхаус 3 комнаты в Lauki, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Lauki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$149,779
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Таунхаус 5 комнат в Кинопиастес, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кинопиастес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 206 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
$190,104
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Таунхаус 4 комнаты в Гастоури, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Гастоури, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$688,863
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Таунхаус 2 комнаты в Айос-Маттеос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Айос-Маттеос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$80,650
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Таунхаус 7 комнат в Корната, Греция
Таунхаус 7 комнат
Корната, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
$82,954
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Таунхаус 4 комнаты в Лаконес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лаконес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$264,993
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Таунхаус 4 комнаты в Гувья, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Гувья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
$518,465
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Таунхаус 4 комнаты в Лиападес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лиападес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Цена по запросу
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Таунхаус 3 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$97,932
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Таунхаус 3 комнаты в Пелекас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пелекас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$172,822
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Таунхаус 6 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Таунхаус 6 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$367,394
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Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с видом на море
Недорогая
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