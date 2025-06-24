Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Ионические острова
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы с видом на море в периферии Ионические острова, Греция

Корфу
13
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
53
Municipality of Northern Corfu
10
Municipality of Southern Corfu
14
Показать больше
Таунхаус Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Коккини, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Коккини, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Ано Коракиана, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$149,779
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Лефкими, Греция
Таунхаус 5 комнат
Лефкими, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$368,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 комнаты в Палеокастрица, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Палеокастрица, Греция
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 50 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
$368,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Lauki, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Lauki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$149,779
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Гастоури, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Гастоури, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$688,863
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 8 комнат в Агия - Елени, Греция
Таунхаус 8 комнат
Агия - Елени, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$380,208
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Лаконес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лаконес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$264,993
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Сидари, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Сидари, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$207,386
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Халикоунас, Греция
Таунхаус 1 комната
Халикоунас, Греция
Число комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$898,673
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$97,932
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Пелекас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пелекас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$172,822
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Таунхаус 6 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$367,394
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти