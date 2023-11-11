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Отели в периферия Ионические острова, Греция

Муниципалитет Корфу
73
Корфу
71
Zakynthos Municipality
10
Закинтос
4
Муниципалитет Лефкада
4
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106 объектов найдено
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ликсурион, Греция
Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ликсурион, Греция
Комнаты 39
Площадь 9 000 м²
Участок 9000м с функционирующим отелем, расположенный на одном из самых живописных островов …
€3,00 млн
Отель в Rachtades, Греция
Отель
Rachtades, Греция
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€570,000
Отель в Karousades, Греция
Отель
Karousades, Греция
Площадь 1 350 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,48 млн
Отель в Rachtades, Греция
Отель
Rachtades, Греция
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
Отель 1 комната в Gousades, Греция
Отель 1 комната
Gousades, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 220 кв.м на острове Корфу. У объекта есть солнечные батареи для наг…
€260,000
Отель с видом на море в периферия Ионические острова, Греция
Отель с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 410 м²
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Амуди, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Амуди, Греция
Комнаты 1
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Отель в периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагается на продажу Гостиница 1.000 кв.м на земельном участке в 1.500 кв.м на острове Ле…
€2,90 млн
Отель в периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 920 м²
Предлагается на продажу комплекс 920 кв.м на острове Закинф. Объект состоит из:Двух таунхаус…
€3,10 млн
Отель с парковкой в периферия Ионические острова, Греция
Отель с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Предлагается на продажу двухэтажное гостиничное здание площадью в 240 кв.м в поселке Мариней…
€500,000
Отель в периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 020 м²
Предлагается на продажу Апарт-Отель 1020 кв.м,который расположен в прекрасном местечке Нидри…
€2,40 млн
Отель с видом на море в периферия Ионические острова, Греция
Отель с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 2 500 м²
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
€2,70 млн
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Ионические острова, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 720 м²
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
€900,000
Отель с парковкой в периферия Ионические острова, Греция
Отель с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 320 м²
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф.Отель находится в 100 метрах от пляжа Ла…
€2,00 млн
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 600 м²
Гостиница находится в поселке Циливи на юго-восточном побережье острова Закинф. Комплекс сос…
€1,50 млн
Отель в периферия Ионические острова, Греция
Отель
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 450 м²
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
€2,70 млн
Отель с бассейном в периферия Ионические острова, Греция
Отель с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 4 698 м²
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
€2,10 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Ионические острова, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 2 051 м²
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€2,00 млн
Отель с видом на город в периферия Ионические острова, Греция
Отель с видом на город
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 165 м²
Продается здание площадью 165 кв.м в Кефалонии. Из окон открывается вид на город. У объекта …
€325,000
Отель с видом на море, с видом на горы в периферия Ионические острова, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 840 м²
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
€1,70 млн
Отель с парковкой в периферия Ионические острова, Греция
Отель с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 260 м²
Продается отель площадью 260 кв.м на Ионических островах. У объекта есть солнечные батареи д…
€750,000
Отель 12 спален с парковкой в периферия Ионические острова, Греция
Отель 12 спален с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 12
Площадь 320 м²
Продается отель площадью 320 кв.м на Ионических островах. Отель расположен на 1уровне. Первы…
€450,000
Отель 31 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Катастарион, Греция
Отель 31 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катастарион, Греция
Комнаты 31
Площадь 2 051 м²
Количество этажей 1
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€2,00 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Кавос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кавос, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
€620,000
Отель 16 комнат с furnishings в Кавос, Греция
Отель 16 комнат с furnishings
Кавос, Греция
Комнаты 16
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 385 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью. К недв…
€420,000
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Василики, Греция
Отель 29 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Василики, Греция
Комнаты 29
Площадь 840 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
€1,70 млн
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Kokkini, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Kokkini, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
€2,40 млн
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Георгиос, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
€2,25 млн
Отель 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Gordios, Греция
Отель 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Gordios, Греция
Комнаты 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
€600,000
Отель 105 комнат с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Отель 105 комнат с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 105
Площадь 3 863 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
€10,50 млн

Типы недвижимости в периферия Ионические острова

коммерческая недвижимость
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