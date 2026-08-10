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Отели в периферии Ионические острова, Греция

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Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
19
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
5
Zakynthos Municipality
4
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52 объекта найдено
Отель 350 м² в Дассия, Греция
Отель 350 м²
Дассия, Греция
Площадь 350 м²
В районе под названием Кассиопи, который является одним из самых известных мест на острове К…
$3,90 млн
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Отель 1 600 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 1 600 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 600 м²
Продается отель площадью 1600 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на горы, на …
$3,01 млн
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Отель 400 м² в Скриперон, Греция
Отель 400 м²
Скриперон, Греция
Площадь 400 м²
Продаётся гостиница в центре посёлка, в 13 км от столицы острова Керкиры. Двухэтажная гостин…
$2,77 млн
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TekceTekce
Отель 400 м² в Кавос, Греция
Отель 400 м²
Кавос, Греция
Площадь 400 м²
На продажу выставлен объект в п оселке Кавос, который расположен в 47 км к югу от столицы ос…
$377,827
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Отель 710 м² в Петрити, Греция
Отель 710 м²
Петрити, Греция
Площадь 710 м²
Продаётся каркас с троительство 710 кв.м, состоящий из 4 уровней. В собственности имеется з…
$277,467
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Отель 800 м² в Като Агиос Маркос, Греция
Отель 800 м²
Като Агиос Маркос, Греция
Площадь 800 м²
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс, расположенный на севере острова Корфу, в Си…
$3,52 млн
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Отель 1 200 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 1 200 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 200 м²
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У об…
$2,66 млн
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Отель 400 м² в Кавос, Греция
Отель 400 м²
Кавос, Греция
Площадь 400 м²
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$826,496
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Отель 997 м² в Кати Коракиана, Греция
Отель 997 м²
Кати Коракиана, Греция
Площадь 997 м²
Продается: Отель у Моря в Дассии, Северо-Восточный Корфу! Площадь здания: 997 кв.м |…
$3,90 млн
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Отель 469 м² в Гувья, Греция
Отель 469 м²
Гувья, Греция
Площадь 469 м²
На продажу выставлено половина четырех этажных апартаментов, состоящих из семи комнат. Апарт…
$2,72 млн
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Отель 407 м² в Кароусадес, Греция
Отель 407 м²
Кароусадес, Греция
Площадь 407 м²
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу на живописном острове Корфу. Гостиница, общей пл…
$578,547
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Отель 400 м² в Сфакера, Греция
Отель 400 м²
Сфакера, Греция
Площадь 400 м²
Продается уютный отель площадью 400 кв.м в Роде, на самом севере прекрасного острова Корфу! …
$1,30 млн
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Отель 335 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 335 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 335 м²
На продажу выставлен отель 335 кв.м, расположенный в очень популярном летнем курорте Агиос Г…
$767,461
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Отель 480 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 480 м²
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 12
Площадь 480 м²
Продается отель площадью 480 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
$1,59 млн
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Отель 740 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 740 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 740 м²
Продается красивый прибрежный отель в районе Кавос, на самом юге острова Корфу. Отель сос…
Цена по запросу
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Отель 400 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 400 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 400 м²
На восточном побережье острова Корфу продаётся мини отель. Расположившись на 7000 кв.м земел…
$3,54 млн
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Отель 1 320 м² в Каламаки, Греция
Отель 1 320 м²
Каламаки, Греция
Площадь 1 320 м²
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф. Отель находится в 100 метрах от пляжа …
$2,36 млн
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Отель 550 м² в Кавос, Греция
Отель 550 м²
Кавос, Греция
Площадь 550 м²
Продается отель на самом юге острова Корфу, в одном из самых известных и популярных мест сре…
$1,30 млн
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Отель 640 м² в Беницес/Мпенитсес, Греция
Отель 640 м²
Беницес/Мпенитсес, Греция
Площадь 640 м²
В одном из самых популярных поселков о. Корфу продается небольшой комплекс из 14 апартаменто…
$2,95 млн
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Отель 300 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 300 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 300 м²
На юге острова Корфу, в одном из самых популярных мест, продаётся готовый бизнес, который со…
$442,766
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Отель 1 020 м² в Lefkada Municipality, Греция
Отель 1 020 м²
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 1 020 м²
Предлагается на продажу Апарт-Отель 1020 кв.м, который расположен в прекрасном местечке Н…
$2,83 млн
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Отель 480 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 480 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 480 м²
Продается отель площадью 480 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
$867,067
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Отель 260 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 260 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 260 м²
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на го…
$472,283
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Отель 4 600 м² в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Отель 4 600 м²
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 4 600 м²
Отель на продажу на острове Корфу — исключительное инвестиционное предложение Располо…
Цена по запросу
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Отель 385 м² в Като Агиос Маркос, Греция
Отель 385 м²
Като Агиос Маркос, Греция
Площадь 385 м²
Предлагается на продажу Апарт-отель площадью 385 кв.м в Сидари на севере острова Корфу. …
$826,496
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Отель 1 000 м² в Lefkada Municipality, Греция
Отель 1 000 м²
Lefkada Municipality, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагается на продажу Гостиница 1.000 кв.м на земельном участке в 1.500 кв.м на острове Л…
$3,54 млн
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Отель 580 м² в Аликес Потамоу, Греция
Отель 580 м²
Аликес Потамоу, Греция
Количество спален 8
Площадь 580 м²
Продается отель площадью 580 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
$3,54 млн
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Отель 1 000 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 1 000 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 000 м²
Отель расположен в районе Агиос Георгиос Аргирадон на юго-западе острова и имеет в общей сло…
$2,89 млн
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Отель 360 м² в Кати Коракиана, Греция
Отель 360 м²
Кати Коракиана, Греция
Количество спален 9
Площадь 360 м²
Продается отель площадью 360 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 4уровнях. Первый эта…
$531,319
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Отель 1 226 м² в периферия Ионические острова, Греция
Отель 1 226 м²
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 1 226 м²
Продается отель площадью 1226 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на горы. У об…
$1,12 млн
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Типы недвижимости в периферии Ионические острова

коммерческая недвижимость
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