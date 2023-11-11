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Realting.com
Греция
Коммерческая
периферия Ионические острова
Коммерческая недвижимость в периферия Ионические острова, Греция
Муниципалитет Корфу
121
Корфу
119
Zakynthos Municipality
15
Закинтос
6
Муниципалитет Лефкада
5
Муниципалитет Кефаллинии
3
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166 объектов найдено
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Отель 39 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ликсурион, Греция
39
9 000 м²
Участок 9000м с функционирующим отелем, расположенный на одном из самых живописных островов …
€3,00 млн
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Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
400 м²
Отель площадью 400 кв.м на юге острова Корфу. Из окон открывается вид на море. У объекта ес…
€620,000
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Коммерческая 1 комната
Kamara, Греция
1
150 м²
1
Продажа недвижимости в районе Синарадес. Недвижимость общей площадью 150 кв.м состоит из: 1 …
€240,000
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Отель
Rachtades, Греция
400 м²
1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€570,000
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Коммерческая 1 комната
Лефкими, Греция
1
101 м²
1
Продается бизнес площадью 101 кв.м на острове Корфу. Продается магазин на первом этаже общей…
Цена по запросу
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Отель
Karousades, Греция
1 350 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,48 млн
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Отель
Rachtades, Греция
200 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€260,000
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Отель 1 комната
Gousades, Греция
1
220 м²
1
Продается отель площадью 220 кв.м на острове Корфу. У объекта есть солнечные батареи для наг…
€260,000
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Офис
Agios Pantaleimonas, Греция
366 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€860,000
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Коммерческая 1 комната с furnishings
Kato Agios Markos, Греция
1
130 м²
1
For Sale 4 apartments which function as accommodation for rent.The apartments are located in…
€185,000
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Отель с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
410 м²
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Амуди, Греция
1
410 м²
1
Продается отель площадью 410 кв.м на острове Закинф. Из окон открывается вид на море. У объе…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Ионические острова, Греция
1 000 м²
Предлагается на продажу Гостиница 1.000 кв.м на земельном участке в 1.500 кв.м на острове Ле…
€2,90 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Ионические острова, Греция
920 м²
Предлагается на продажу комплекс 920 кв.м на острове Закинф. Объект состоит из:Двух таунхаус…
€3,10 млн
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Коммерческая
периферия Ионические острова, Греция
100 м²
Продается бизнес площадью 100 кв.м на острове Закинф. Недвижимость продается с мебелью. На о…
€800,000
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Ионические острова, Греция
1 100 м²
Продается бизнес площадью 1100 кв.м на острове Закинф. Недвижимость продается с мебелью
€1,40 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
Предлагается на продажу двухэтажное гостиничное здание площадью в 240 кв.м в поселке Мариней…
€500,000
Рекомендовать
Отель
периферия Ионические острова, Греция
1 020 м²
Предлагается на продажу Апарт-Отель 1020 кв.м,который расположен в прекрасном местечке Нидри…
€2,40 млн
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Ионические острова, Греция
Предлагаем комплекс из 13 вилл с индивидуальными бассейнами, которые будут построены на двух…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море
периферия Ионические острова, Греция
2 500 м²
Предлагается на продажу гостиница 2.500 кв.м расположена на участке 3.000 кв.м полностью отр…
€2,70 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Ионические острова, Греция
720 м²
Предлагается на продажу четырехэтажная гостиница площадью в 720 кв.м. в центре главного горо…
€900,000
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Коммерческая с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
262 м²
Продается бизнес площадью 262 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, …
€450,000
Рекомендовать
Отель с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
1 320 м²
Предлагается на продажу гостиница на острове Закинф.Отель находится в 100 метрах от пляжа Ла…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
1 600 м²
Гостиница находится в поселке Циливи на юго-восточном побережье острова Закинф. Комплекс сос…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Ионические острова, Греция
450 м²
Предлагается на продажу гостиничный комплекс расположенный на юге острова Закинф, в курортно…
€2,70 млн
Рекомендовать
Отель с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
4 698 м²
Продается гостиница площадью 4.698 кв.м, расположенная на юге острова Закинфос, в районе кур…
€2,10 млн
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Коммерческая 8 спален с парковкой
периферия Ионические острова, Греция
8
360 м²
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Закинф. У объекта есть кондиционер, отопление.…
€630,000
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Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Ионические острова, Греция
2 051 м²
Продается пляжный отель площадью 2051 кв. м на острове Занте, в Греции. В отеле 31 номер (вс…
€2,00 млн
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Отель с видом на город
периферия Ионические острова, Греция
165 м²
Продается здание площадью 165 кв.м в Кефалонии. Из окон открывается вид на город. У объекта …
€325,000
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Отель с видом на море, с видом на горы
периферия Ионические острова, Греция
840 м²
Продается отель площадью 840 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, н…
€1,70 млн
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