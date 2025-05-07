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Квартиры с бассейном в периферийной единице Ираклион, Греция

Municipality of Chersonissos
13
Municipality of Heraklion
7
Heraklion Municipal Unit
7
Chersonisos Municipal Unit
6
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Продается красивый мезонет (95 кв.м.) в районе Месамбелиес города Ираклион, на острове Крит.…
$445,715
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$260,936
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в периферийной единице Ираклион

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Ираклион, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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