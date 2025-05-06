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Коттеджи с видом на море в Thermi Municipality, Греция

Thermi
14
Plagiari
10
Neo Rysio
10
Trilofos
11
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19 объектов найдено
Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,12 млн
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Коттедж 6 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 6 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,10 млн
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Коттедж 6 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$357,616
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Коттедж 3 комнаты в Триади, Греция
Коттедж 3 комнаты
Триади, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$417,497
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Коттедж 6 комнат в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 6 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 8 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 8 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 7 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$887,182
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Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$438,372
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Коттедж 7 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 7 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 370 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$438,372
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Коттедж 1 комната в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
Число комнат 1
Площадь 173 м²
Количество этажей 3
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
$346,440
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Коттедж 1 комната в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 1 комната
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$871,689
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Коттедж 6 комнат в Тагарадес, Греция
Коттедж 6 комнат
Тагарадес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$281,811
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Коттедж 7 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 7 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 496 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 496 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$532,309
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Коттедж 7 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 7 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
$502,897
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Коттедж 3 комнаты в Кардия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках на стадии строительства. Цокольный…
$167,351
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Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$678,433
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Коттедж 8 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 310 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$438,372
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Коттедж 8 комнат в Thermi Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$500,997
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Коттедж 7 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$678,433
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Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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