Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Trilofos
  5. Коттеджи

Коттеджи в Trilofos, Греция

Коттедж В архив
Очистить
42 объекта найдено
Коттедж 5 спален с видом на горы в Kardia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Kardia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 спален с видом на горы в Kardia, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Area : Mesimeri
€270,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на горы в Kardia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€450,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Trilofos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Trilofos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Второй этаж состо…
€350,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Kardia, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€450,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€280,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Trilofos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Trilofos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€650,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€290,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kardia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,05 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 202 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€290,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продаются коттеджи в пригороде г. Салоники. Площадь домов составляет 195 кв.м. Подвальное по…
€300,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу коттедж площадью 159 кв.м в пригороде Салоник. Угловой коттедж имеет…
€145,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€320,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
€150,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках на стадии строительства. Первый эт…
€1,000,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
€320,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€450,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€180,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€300,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 370 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€550,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 спален с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 315 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€800,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kardia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках на стадии строительства. Цокольный…
€180,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€290,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€480,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€400,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 395 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€550,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 369 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€430,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с furnishings в Kardia, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
Комнаты 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти