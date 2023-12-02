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42 объекта найдено
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Коттедж 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
6
2
254 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Цена по запросу
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
6
2
150 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 спален с видом на горы
Kardia, Греция
8
3
220 м²
3
Area : Mesimeri
€270,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на горы
Kardia, Греция
8
3
320 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€450,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Trilofos, Греция
5
3
250 м²
3
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Второй этаж состо…
€350,000
в месяц
1
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Grekodom Development
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Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Kardia, Греция
7
1
430 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€450,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
6
2
256 м²
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€280,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Trilofos, Греция
8
3
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€650,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
6
2
185 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€290,000
в месяц
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kardia, Греция
6
4
380 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,05 млн
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
5
3
202 м²
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 202 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€290,000
в месяц
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Коттедж 6 комнат с furnishings
Kardia, Греция
6
195 м²
3
Продаются коттеджи в пригороде г. Салоники. Площадь домов составляет 195 кв.м. Подвальное по…
€300,000
в месяц
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Коттедж 6 комнат с furnishings
Kardia, Греция
6
159 м²
2
Предлагается на продажу коттедж площадью 159 кв.м в пригороде Салоник. Угловой коттедж имеет…
€145,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с furnishings
Kardia, Греция
5
2
220 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€320,000
в месяц
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Коттедж 2 спальни с furnishings
Kardia, Греция
4
2
100 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
€150,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с furnishings
Kardia, Греция
7
2
280 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках на стадии строительства. Первый эт…
€1,000,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с furnishings
Kardia, Греция
4
1
270 м²
1
€320,000
в месяц
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Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
8
3
330 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€450,000
в месяц
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Коттедж 2 спальни с furnishings
Kardia, Греция
3
1
110 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€180,000
в месяц
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Коттедж 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
6
2
220 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€300,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kardia, Греция
7
3
370 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 370 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€550,000
в месяц
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Коттедж 6 спален с furnishings
Kardia, Греция
8
1
315 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 315 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с furnishings
Kardia, Греция
5
3
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€800,000
в месяц
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kardia, Греция
3
1
130 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках на стадии строительства. Цокольный…
€180,000
в месяц
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
6
2
225 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€290,000
в месяц
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
8
4
380 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€480,000
в месяц
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Коттедж 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
5
2
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€400,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kardia, Греция
7
3
395 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 395 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€550,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с furnishings
Kardia, Греция
6
3
369 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 369 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€430,000
в месяц
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Коттедж 4 спальни с furnishings
Kardia, Греция
6
400 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,50 млн
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