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Коттеджи в Neo Rysio, Греция

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25 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Tagarades, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Tagarades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
Коттедж 7 комнат с видом на горы, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€650,000
Коттедж 6 комнат с видом на горы, с видом на город в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€650,000
Коттедж 1 комната с бассейном в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната с бассейном
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
€1,30 млн
Коттедж 5 спален с видом на горы в Neo Rysio, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€400,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Tagarades, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€270,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 470 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€380,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается коттедж, находящийся в стадии строительства, в жилом пригороде г. Салоники. В данн…
€250,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Tagarades, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€210,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Tagarades, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€250,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Tagarades, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tagarades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€220,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 379 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 379 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
€300,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€600,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Tagarades, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€450,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€355,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€180,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€800,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€400,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Tagarades, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. У объекта есть ка…
€357,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Tagarades, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tagarades, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,40 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€600,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€380,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 178 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
€700,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Neo Rysio, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Neo Rysio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€250,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Tagarades, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
€780,000
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