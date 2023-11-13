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Коттеджи в Neo Rysio, Греция
Коттедж
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25 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Tagarades, Греция
6
2
150 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€220,000
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Коттедж 7 комнат с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
7
220 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат с видом на горы, с видом на город
Neo Rysio, Греция
6
220 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с бассейном
Neo Rysio, Греция
1
440 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
€1,30 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы
Neo Rysio, Греция
6
3
270 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Tagarades, Греция
6
2
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€270,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Neo Rysio, Греция
7
3
470 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 470 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Neo Rysio, Греция
1
200 м²
3
Продается коттедж, находящийся в стадии строительства, в жилом пригороде г. Салоники. В данн…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с furnishings
Tagarades, Греция
7
3
350 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€210,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Tagarades, Греция
5
2
175 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tagarades, Греция
4
2
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
8
2
379 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 379 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Neo Rysio, Греция
10
5
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Tagarades, Греция
8
4
350 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
6
2
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€355,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Neo Rysio, Греция
3
1
110 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Neo Rysio, Греция
5
3
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€800,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Neo Rysio, Греция
5
2
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Tagarades, Греция
1
195 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 195 кв.м в пригороде города Салоники. У объекта есть ка…
€357,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Tagarades, Греция
8
2
400 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
4
2
150 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neo Rysio, Греция
6
3
400 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Neo Rysio, Греция
7
3
178 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 178 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Neo Rysio, Греция
3
1
190 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Tagarades, Греция
1
250 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
€780,000
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