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Коттеджи в Plagiari, Греция

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12 объектов найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€850,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,05 млн
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 173 м²
Количество этажей 3
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
€310,000
Коттедж 6 комнат с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 6
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу коттедж площадью 159 кв.м в пригороде Салоник. Угловой коттедж имеет…
€145,000
Коттедж 1 комната с бассейном, с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната с бассейном, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трёхэтажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Салоник с видом на…
€310,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€650,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€420,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€650,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€290,000
Коттедж 9 спален с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 9 спален с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€650,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,20 млн
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
€150,000
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