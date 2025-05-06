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Коттеджи с видом на горы в Thermi Municipality, Греция

Thermi
14
Plagiari
10
Neo Rysio
10
Trilofos
11
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36 объектов найдено
Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,12 млн
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Коттедж 6 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$610,590
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$357,616
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Thermi Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Thermi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$239,133
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Суроти ( Соуроти ), Греция
Коттедж 4 комнаты
Суроти ( Соуроти ), Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$198,311
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Тагарадес, Греция
Коттедж 6 комнат
Тагарадес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$279,387
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 6 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$292,248
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$469,684
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Коттедж 11 комнат в Перистера, Греция
Коттедж 11 комнат
Перистера, Греция
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,43 млн
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Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$469,684
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Коттедж 6 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Дом вашей мечты ждет вас в тихом районе Нео Рисио, СалоникиОткройте для себя воплощение комф…
$552,949
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Коттедж 6 комнат в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 6 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$678,433
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Коттедж 7 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$887,182
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Коттедж 7 комнат в Basilika, Греция
Коттедж 7 комнат
Basilika, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$312,914
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Коттедж 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 470 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 470 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
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Коттедж 7 комнат в Суроти ( Соуроти ), Греция
Коттедж 7 комнат
Суроти ( Соуроти ), Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$365,310
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Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$438,372
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Коттедж 8 комнат в Като Схолари, Греция
Коттедж 8 комнат
Като Схолари, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$278,286
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Коттедж 11 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 11 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$730,620
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Коттедж 1 комната в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
Число комнат 1
Площадь 173 м²
Количество этажей 3
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
$346,440
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Коттедж 4 комнаты в Thermi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 376 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$469,684
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Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$417,497
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Коттедж 6 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$837,224
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,25 млн
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Коттедж 8 комнат в Basilika, Греция
Коттедж 8 комнат
Basilika, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$335,265
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Коттедж 6 комнат в Тагарадес, Греция
Коттедж 6 комнат
Тагарадес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$281,811
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Коттедж 7 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 7 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 496 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 496 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$532,309
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Коттедж 4 комнаты в Plagiari, Греция
Коттедж 4 комнаты
Plagiari, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,15 млн
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Коттедж 3 комнаты в Кардия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках на стадии строительства. Цокольный…
$167,351
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Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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