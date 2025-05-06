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Коттеджи с бассейном в Thermi Municipality, Греция

Thermi
14
Plagiari
10
Neo Rysio
10
Trilofos
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5 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 6 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,10 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трёхэтажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Салоник с видом на…
$447,020
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Суроти ( Соуроти ), Греция
Коттедж 7 комнат
Суроти ( Соуроти ), Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$365,310
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,25 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Neo Rysio, Греция
Коттедж 1 комната
Neo Rysio, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 440 кв.м в центральной Греции. У объекта есть камин. К …
$1,36 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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