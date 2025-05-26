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Таунхаусы с террасой в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
134
Kassandra Municipal Unit
128
Касандрия
5
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
1 линия моря, мезонета 📍Халкидики, Кассандра 🇬🇷 Площадь: 85 м² Комнаты: 3 Спален: 2 Ванн…
$349,731
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

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