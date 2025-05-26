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Коттеджи с видом на море в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
39
Kassandra Municipal Unit
97
Касандрия
11
Коттедж Удалить
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51 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Молес Каливес, Греция
Коттедж 2 комнаты
Молес Каливес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$227,293
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Коттедж 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$626,246
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Пефкохори, Греция
Коттедж 6 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$229,624
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$435,844
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$344,435
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$424,669
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$279,387
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Лоутра, Греция
Коттедж 6 комнат
Лоутра, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$637,003
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$469,684
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Коттедж 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$379,967
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Коттедж 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 82 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$103,331
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Коттедж 4 комнаты в Скала Фоуркас, Греция
Коттедж 4 комнаты
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на …
$468,352
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Коттедж 5 комнат в Сивири, Греция
Коттедж 5 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 126 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$313,123
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Коттедж 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$1,47 млн
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Коттедж 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Коттедж 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$469,684
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Коттедж 5 комнат в Палиури, Греция
Коттедж 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$447,020
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Коттедж 4 комнаты в Фоурка, Греция
Коттедж 4 комнаты
Фоурка, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$396,622
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Коттедж 10 комнат в Палиури, Греция
Коттедж 10 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$357,616
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Коттедж 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$2,61 млн
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Коттедж 3 комнаты в Полихроно, Греция
Коттедж 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного…
$525,051
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Коттедж 3 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 3 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$281,811
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Коттедж 5 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
🌟 Шикарный коттедж на первой линии моря, 2  этажа  площадью 140 кв.м на полуострове Кассандр…
$463,994
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Зарубежная недвижимость
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Коттедж 3 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 3 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$473,053
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Коттедж 3 комнаты в Каландра, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$1,57 млн
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Коттедж 6 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 6 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$698,821
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Коттедж 3 комнаты в Полихроно, Греция
Коттедж 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного…
$500,655
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Коттедж 3 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 78 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$229,624
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Коттедж 2 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 2 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$185,786
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Коттедж 3 комнаты в Ханиотис, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 86 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$309,945
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Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$442,432
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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