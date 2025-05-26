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Коттеджи с бассейном в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
39
Kassandra Municipal Unit
97
Касандрия
11
Коттедж Удалить
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16 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$435,844
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Коттедж 4 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$341,650
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Коттедж 4 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$378,443
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Коттедж 5 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Коттедж 5 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$543,626
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Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$502,897
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Коттедж 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$678,433
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$357,616
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Коттедж 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$626,246
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Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$469,371
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Коттедж 4 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$357,418
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$574,059
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Коттедж 5 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Коттедж 5 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$543,626
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Коттедж 4 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$584,496
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Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$413,493
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Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$391,142
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Коттедж 7 комнат в Полихроно, Греция
Коттедж 7 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 245 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$1,34 млн
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

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