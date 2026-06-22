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Виллы с гаражом в Aristotle Municipality, Греция

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Megali Panagia
27
Иерисос
7
Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Megali Panagia, Греция
Вилла 3 комнаты
Megali Panagia, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Добро пожаловать в этот красивый отдельно стоящий дом на продажу в Халкидики, Греция. Эта не…
$278,752
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Агентство
Halkidiki Properties
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Параметры недвижимости в Aristotle Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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