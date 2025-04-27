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Виллы с бассейном в Aristotle Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Олимпиада, Греция
Вилла 5 комнат
Олимпиада, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый э…
$424,669
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Aristotle Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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