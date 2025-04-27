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Виллы с видом на море в Aristotle Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 1 комната в Aristotle Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Aristotle Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
$1,42 млн
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Вилла 12 комнат в Пиргадикия, Греция
Вилла 12 комнат
Пиргадикия, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый …
$2,91 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Олимпиада, Греция
Вилла 5 комнат
Олимпиада, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый э…
$424,669
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Стратонион, Греция
Вилла 9 комнат
Стратонион, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый э…
$499,862
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Aristotle Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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