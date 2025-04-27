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Дома с видом на горы в Aristotle Municipality, Греция

Иерисос
16
23 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Варвара, Греция
Коттедж 4 комнаты
Варвара, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 139 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Подвал…
$178,808
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Таунхаус 3 комнаты в Неа Рода, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Рода, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$480,546
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Коттедж 2 комнаты в Aristotle Municipality, Греция
Коттедж 2 комнаты
Aristotle Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
$322,556
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Вилла 4 комнаты в Aristotle Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Aristotle Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажная вилла площадью 110 кв.м на полуострове Афон, региона Халки…
$285,542
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Коттедж 6 комнат в Иерисос, Греция
Коттедж 6 комнат
Иерисос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
$469,684
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Таунхаус 4 комнаты в Иерисос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$150,869
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Коттедж 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Стратоники, Греция
Вилла 7 комнат
Стратоники, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
$626,246
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Коттедж 4 комнаты в Неа Рода, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Рода, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
$417,497
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Таунхаус 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стадии строите…
$949,917
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Коттедж 5 комнат в Неа Рода, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа Рода, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
$344,435
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Таунхаус 3 комнаты в Варвара, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Варвара, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Т…
$100,031
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Коттедж 10 комнат в Неохори, Греция
Коттедж 10 комнат
Неохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 530 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
$396,622
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Коттедж 5 комнат в Уранополис, Греция
Коттедж 5 комнат
Уранополис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 327 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 327 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
$1,04 млн
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Коттедж 16 комнат в Иерисос, Греция
Коттедж 16 комнат
Иерисос, Греция
Число комнат 16
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
$525,248
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Таунхаус 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$676,619
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Таунхаус 3 комнаты в Неа Рода, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Рода, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$365,310
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Вилла 5 комнат в Олимпиада, Греция
Вилла 5 комнат
Олимпиада, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый э…
$424,669
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Коттедж 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
$521,872
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Таунхаус 4 комнаты в Олимпиада, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Олимпиада, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
$240,273
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Вилла 9 комнат в Стратонион, Греция
Вилла 9 комнат
Стратонион, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый э…
$499,862
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Коттедж 8 комнат в Стратоники, Греция
Коттедж 8 комнат
Стратоники, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Второй…
$277,701
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Коттедж 2 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 2 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
$250,498
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Типы недвижимости в Aristotle Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Aristotle Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
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