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Дома с видом на море в Aristotle Municipality, Греция

Иерисос
16
30 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Aristotle Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Aristotle Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
$597,889
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Коттедж 1 комната в Иерисос, Греция
Коттедж 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж, состоящий из 6 отдельных квартир. На цокольном этаже расположе…
Цена по запросу
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Таунхаус 3 комнаты в Неа Рода, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Рода, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$480,546
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Таунхаус 3 комнаты в Олимпиада, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Олимпиада, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$307,326
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Таунхаус 4 комнаты в Иерисос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$150,869
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Коттедж 1 комната в Уранополис, Греция
Коттедж 1 комната
Уранополис, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
$292,248
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 780 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 780 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стадии строит…
$834,995
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Коттедж 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Неа Рода, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Рода, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
$417,497
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Таунхаус 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стадии строите…
$949,917
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Коттедж 4 комнаты в Иерисос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
$300,541
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Коттедж 5 комнат в Неа Рода, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа Рода, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
$344,435
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Коттедж 1 комната в Иерисос, Греция
Коттедж 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается коттедж на стадии строительства в живописном поселке полуострова Афон. Коттедж, пл…
$424,669
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Вилла 1 комната в Aristotle Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Aristotle Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
$1,42 млн
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Коттедж 7 комнат в Aristotle Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Aristotle Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
Цена по запросу
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Вилла 12 комнат в Пиргадикия, Греция
Вилла 12 комнат
Пиргадикия, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый …
$2,91 млн
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Коттедж 5 комнат в Уранополис, Греция
Коттедж 5 комнат
Уранополис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 327 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 327 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
$1,04 млн
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Таунхаус 1 комната в Иерисос, Греция
Таунхаус 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 540 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
$1,12 млн
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Коттедж 16 комнат в Иерисос, Греция
Коттедж 16 комнат
Иерисос, Греция
Число комнат 16
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
$525,248
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Таунхаус 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$676,619
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Таунхаус 2 комнаты в Неа Рода, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Неа Рода, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$173,453
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Таунхаус 4 комнаты в Иерисос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
$203,530
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Таунхаус 3 комнаты в Неа Рода, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Рода, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 77 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$365,310
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Коттедж 1 комната в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 1 комната
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Здания: Основной дом 150 кв.м. (50 кв.м. каждая плита) Постройки по периметру, 150 кв.м. (пр…
$815,811
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Вилла 5 комнат в Олимпиада, Греция
Вилла 5 комнат
Олимпиада, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый э…
$424,669
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Таунхаус 3 комнаты в Неа Рода, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа Рода, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 72 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
$480,546
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Вилла 9 комнат в Стратонион, Греция
Вилла 9 комнат
Стратонион, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый э…
$499,862
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Коттедж 5 комнат в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 5 комнат
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается жилой комплекс из отдельно стоящих домов, недостроенный. Строящийся 3-этажный отде…
$1,23 млн
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Коттедж 8 комнат в Стратоники, Греция
Коттедж 8 комнат
Стратоники, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Второй…
$277,701
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Таунхаус 3 комнаты в Иерисос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Иерисос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
$193,093
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Типы недвижимости в Aristotle Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Aristotle Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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