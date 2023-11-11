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Квартиры в периферийная единица Ханья, Греция

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54 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция Предлагаются апартаме…
€405,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция Предлагаются таунхаусы с парковочными м…
€373,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Kaliviani, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Kaliviani, Греция
Комнаты 5
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция Предлагаются виллы с панорам…
€865,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Святой Георгий, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Святой Георгий, Греция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция Предлагаются виллы с панорамным видом на…
€830,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция Предлагаются квартиры с п…
€375,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с садами рядом с автомагистралью, Ханья, Греция Предлагаются квар…
€400,500
Квартира 3 спальни в Kyparissos, Греция
Квартира 3 спальни
Kyparissos, Греция
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Проект состоит из девяти уникальных объектов, каждый из которых имеет множество окон со всех…
€450,000
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Код недвижимости: HPS4224 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €360.000 . Эта меблирован…
€360,000
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Код недвижимости: HPS4220 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €552.000 . Эта меблирован…
€552,000
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Код недвижимости: HPS4218 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €380.000 . Эта меблирован…
€380,000
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Код недвижимости: HPS4216 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €300.000 . Эта меблирован…
€300,000
Квартира 1 спальня в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня
Ханья, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Код недвижимости: HPS4215 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €220.000 . Эта меблирован…
€220,000
Квартира 3 спальни в Ханья, Греция
Квартира 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Код недвижимости: HPS4214 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €600.000 . Эта меблирован…
€600,000
Квартира 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Ханья, Греция
Квартира 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Ханья, Греция
Комнаты 5
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция Пред…
€5,50 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кефалас, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кефалас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€290,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Pavlos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€290,000
Квартира 2 спальни в Каливе, Греция
Квартира 2 спальни
Каливе, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Квартира расположена в деревне Калывес напротив пляжа. Есть сад 600 кв. Метров, 265 из котор…
€295,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на город в периферия Крит, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на город
периферия Крит, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€370,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Mournies, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€370,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Mournies, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€223,000
Квартира 1 спальня в Sfakia Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Sfakia Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Эта квартира находится в Ситонии в деревне Агиос Николаос, где люди живут круглый год. Расст…
€77,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на город в периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на город
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Этаж 6/6
Продается квартира площадью 178 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€842,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на город в периферия Крит, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на город
периферия Крит, Греция
Комнаты 2
Площадь 98 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€465,000
Квартира 1 спальня с видом на горы в периферия Крит, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы
периферия Крит, Греция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€378,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на город в периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на город
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 178 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€842,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на город в периферия Крит, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на город
периферия Крит, Греция
Комнаты 2
Площадь 92 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€435,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€465,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€378,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Mournies, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€435,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 178 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€842,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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