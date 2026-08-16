Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Ханья
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в периферийной единице Ханья, Греция

;
Municipality of Chania
24
Ханья
24
Municipality of Apokoronas
6
Municipality of Platanias
3
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
36 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Колибари, Греция
Квартира 4 спальни
Колибари, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Описание объекта: Мы предлагаем уникальный двухэтажный дом прямо на пляже, с пятью комнатами…
$682,754
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Описание объекта: Мы предлагаем эксклюзивные апартаменты с четырьмя спальнями (2 ванные комн…
$916,238
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Описание объекта: Отличный инвестиционный потенциал Мы предлагаем исключительный двухэтажны…
$442,420
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 спальни в Кисамос, Греция
Квартира 3 спальни
Кисамос, Греция
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Описание объекта: Предлагаем к продаже отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Киссамосе…
$230,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Plaka, Греция
Квартира 2 спальни
Plaka, Греция
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Описание объекта: Мы предлагаем эксклюзивную двухуровневую виллу с тремя спальнями, жилой пл…
$2,855
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$441,036
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Hera & Dias расположен в очень удобном месте недалеко от центра Ханьи. Это живописное место …
$404,642
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Малеме, Греция
Квартира 3 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
🏠 Апартаменты 30м от пляжа на Крите! Проект Aegean Breeze II в г. Ханья. 2 спальни,…
$329,644
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Plaka, Греция
Квартира 2 спальни
Plaka, Греция
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Описание объекта: Мы предлагаем эксклюзивную двухуровневую виллу с тремя спальнями, жилой пл…
$2,855
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Каливе, Греция
Квартира 3 спальни
Каливе, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию прибрежную виллу с 4 спальнями (3 ванными ком…
$630,806
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Plaka, Греция
Квартира 2 спальни
Plaka, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Описание объекта: Предлагаем эксклюзивную виллу на первом этаже с тремя спальнями, жилой пло…
$2,855
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 4
Площадь 161 м²
Описание объекта: Мы предлагаем эксклюзивную пятикомнатную (4 ванные комнаты) квартиру общей…
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Описание объекта: Отличная возможность для инвесторов. Мы предлагаем стильную трехкомнатную…
$396,751
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Жилой дом расположен в чистом и тихом районе Хрисопиги (Кубес), но при этом имеет самую разв…
$445,106
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Hera & Dias расположен в очень удобном месте недалеко от центра Ханьи. Это живописное место …
$433,545
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 3 спальни в Xirosterni, Греция
Квартира 3 спальни
Xirosterni, Греция
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Описание объекта: Мы предлагаем эксклюзивные апартаменты с четырьмя спальнями общей площадью…
$916,238
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 спальня в Municipality of Chania, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 1
Площадь 86 м²
Описание объекта: Отличная возможность для инвесторов. Мы предлагаем современную двухкомнат…
$488,089
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 4 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Описание объекта: Мы предлагаем роскошную пятикомнатную виллу из белого камня с 4 спальнями …
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Описание Жилой дом расположен в чистом и тихом районе Хрисопиги (Кубес), но при этом имее…
$427,764
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/4
Эта светлая квартира площадью 48,44 кв. м расположена в тихом и удобном районе Лентариана. В…
$289,556
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Малеме, Греция
Квартира 3 спальни
Малеме, Греция
Количество спален 3
Площадь 84 м²
Описание объекта: Предлагаем вашему вниманию строящуюся виллу с 4 спальнями (3 из которых ра…
$453,838
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Описание объекта: Отличная возможность для инвесторов. Мы предлагаем стильную трехкомнатную…
$452,696
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/4
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$451,892
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Циварас, Греция
Квартира 3 спальни
Циварас, Греция
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция Предлагаются таунхаусы с парковочными м…
$388,026
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Кисамос, Греция
Квартира 4 комнаты
Кисамос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция Предлагаются виллы с панорамным видом на…
$874,463
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$401,208
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$381,856
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$403,070
Оставить заявку

Типы недвижимости в периферийной единице Ханья

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Ханья, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти