Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Apokoronas
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Municipality of Apokoronas, Греция

виллы
26
коттеджи
10
таунхаусы
8
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 6 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
В самом центре поселка Альмирида, всего в 300 метрах от популярного песчаного пляжа располаг…
$1,28 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Apokoronas, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти