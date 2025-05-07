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Дома с видом на горы в Municipality of Apokoronas, Греция

виллы
17
коттеджи
11
таунхаусы
4
22 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Вамос, Греция
Вилла 7 комнат
Вамос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 686 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 686 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,15 млн
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
$395,787
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Таунхаус 3 комнаты в Xirosterni, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 67 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
$166,471
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 5 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
Количество этажей 2
Современная вилла класса люкс - это новый изысканный проект с большим плавательным бассейном…
$3,81 млн
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Дом 1 комната в Kalamitsi Amigdalou, Греция
Дом 1 комната
Kalamitsi Amigdalou, Греция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Исторический каменный дом доступен для продажи в живописной деревне Каламици Амигдалу, распо…
$920,788
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Вилла 2 комнаты в Циварас, Греция
Вилла 2 комнаты
Циварас, Греция
Число комнат 2
Площадь 406 м²
Количество этажей 1
Продается вилла в Апокоронасе.На участке 4300 кв.м. вилла на продажу с великолепным, неогран…
$3,58 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
$328,820
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Вилла 6 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 6 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 25
Проект каменной виллы с бассейном Оставайтесь на связи с природой, окунитесь в дружелюбну…
$954,639
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Дом 4 комнаты в Неон-Хорион, Греция
Дом 4 комнаты
Неон-Хорион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается: 130 кв.м. отдельно стоящий дом на двух уровнях в красивой деревне Нео Хорио, Апок…
$237,489
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$445,498
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Вилла 4 комнаты в Plaka, Греция
Вилла 4 комнаты
Plaka, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
$1,01 млн
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Коттедж 4 комнаты в Nerochori, Греция
Коттедж 4 комнаты
Nerochori, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Продается: Дом с Панорамным Видом и Полной ПриватностьюПродается дом общей площадью 349,42 к…
$291,616
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Xirosterni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Каливе, Греция
Коттедж 8 комнат
Каливе, Греция
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
$514,444
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$405,008
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Вилла 4 комнаты в Aspro, Греция
Вилла 4 комнаты
Aspro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Строящийся проект каменной виллы с бассейном Новый проект каменной виллы располагается в …
$816,746
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Вилла 4 комнаты в Каливе, Греция
Вилла 4 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается вилла в Каливесе.В великолепном месте с полной приватностью продается вилла площад…
$2,24 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Каливе, Греция
Вилла 4 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из 2 кладовых Пе…
$664,878
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Коттедж 8 комнат в Каливе, Греция
Коттедж 8 комнат
Каливе, Греция
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
$576,203
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Вилла 6 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 6 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
В самом центре поселка Альмирида, всего в 300 метрах от популярного песчаного пляжа располаг…
$1,07 млн
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$410,337
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Вилла 3 комнаты в Kournas, Греция
Вилла 3 комнаты
Kournas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$387,974
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Параметры недвижимости в Municipality of Apokoronas, Греция

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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