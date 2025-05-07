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Дома с бассейном в Municipality of Apokoronas, Греция

виллы
17
коттеджи
11
таунхаусы
4
6 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Вамос, Греция
Вилла 7 комнат
Вамос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 686 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 686 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,15 млн
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Grekodom Development
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Вилла 2 комнаты в Циварас, Греция
Вилла 2 комнаты
Циварас, Греция
Число комнат 2
Площадь 406 м²
Количество этажей 1
Продается вилла в Апокоронасе.На участке 4300 кв.м. вилла на продажу с великолепным, неогран…
$3,58 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Xirosterni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Каливе, Греция
Вилла 4 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается вилла в Каливесе.В великолепном месте с полной приватностью продается вилла площад…
$2,24 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Каливе, Греция
Вилла 4 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из 2 кладовых Пе…
$664,878
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Kournas, Греция
Вилла 3 комнаты
Kournas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$387,974
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Apokoronas, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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