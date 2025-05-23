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Виллы с террасой на Эгейских островах, Греция

Municipality of Mykonos
11
Municipality of Rhodes
10
Municipality of Thira
3
Thira Municipal Unit
3
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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Врондадос, Греция
Вилла 3 комнаты
Врондадос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Ощутите идеальное сочетание спокойствия и удобства в этой потрясающей вилле с 2 спальнями на…
$269,968
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Параметры недвижимости на Эгейских островах, Греция

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