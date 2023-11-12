Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipality of Rhodes

Жильё в Municipality of Rhodes, Греция

Родос
19
Ялиссос
3
21 объект найдено
Вилла 4 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Исключительная семейная вилла, расположенная в большом частном и ландшафтном саду с потрясаю…
€1,75 млн
Вилла 1 комната с furnishings в Критика, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Критика, Греция
Комнаты 1
Площадь 558 м²
Количество этажей 1
Продается вилла 558 кв.м в пригороде городка Ялисос. Вилла состоит из 2 этажей и подвала. По…
€1,000,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€580,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 2 спальны…
€265,000
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
€720,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пастида, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пастида, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
€400,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
На стадии строительства. Цокольный этаж 120 кв.м предполагает одну или две квартиры с отдель…
€280,000
Квартира 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Rhodes, Греция
Квартира 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 230 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Дуплекс распол…
€620,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостино…
€1,000,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Афанду, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Афанду, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
€700,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
€130,000
Таунхаус 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
На продажу здание 500 кв.м на участке 2650 кв.м которое находится на стадии строительства. П…
€650,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
€450,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kiotari, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kiotari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостин…
€350,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Геннади, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Геннади, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,80 млн
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в кудрявый, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
кудрявый, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
€300,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Кремасти, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кремасти, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 4 спальны…
€600,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Koskinou, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koskinou, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
€2,50 млн

Типы недвижимости в Municipality of Rhodes

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Rhodes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти