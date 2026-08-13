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Жилье в Municipality of Rhodes, Греция

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1 объект найдено
Замок в Municipality of Rhodes, Греция
Замок
Municipality of Rhodes, Греция
Площадь 541 м²
Продается в старом городе Родоса и, в частности, в районе Коллоквиума, уникальное и редкое с…
$842,178
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Параметры недвижимости в Municipality of Rhodes, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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