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Жилье в Chios Municipality, Греция

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дома
3
3 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Пирьи, Греция
Коттедж 2 спальни
Пирьи, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…
$885,531
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Агентство
Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Хиос, Греция
Дом 3 спальни
Хиос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Продается уникальный приморский отдельно стоящий дом в Наго, Хиос, всего в 5 метрах от моря,…
$799,211
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Дом в Хиос, Греция
Дом
Хиос, Греция
Площадь 88 м²
В одном из самых красивых поселений Хиоса. В зеленой и спокойной обстановке. Для тех, кто хо…
$52,338
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Параметры недвижимости в Chios Municipality, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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