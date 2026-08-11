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Квартиры на Эгейских островах, Греция

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7 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Kea Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Kea Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Редкая возможность приобрести исключительную виллу на берегу моря в одном из самых привилеги…
$2,14 млн
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Квартира 1 спальня в Галисас, Греция
Квартира 1 спальня
Галисас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Обзор недвижимости: Комплекс апартаментов на острове Сирос Местоположение: остров Сирос, …
Цена по запросу
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Квартира в Перама, Греция
Квартира
Перама, Греция
Площадь 79 м²
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$228,484
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Grekodom Development
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Municipality of Western Lesvos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Western Lesvos, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена н…
$165,299
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Епископи Гониас, Греция
Квартира 4 комнаты
Епископи Гониас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Красивая резиденция в 200 метрах от пляжа, Санторини, Греция Предлагаются меблированные вил…
$450,928
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Aghia Anna, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Aghia Anna, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
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Квартира 3 комнаты в Парикия, Греция
Квартира 3 комнаты
Парикия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция Предлагаются апартам…
$353,697
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Параметры недвижимости на Эгейских островах, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
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