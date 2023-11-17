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Квартиры в Эгейских островов, Греция

двухкомнатные
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10 объектов найдено
Квартира 2 спальни с лифтом, с Airy в Кос, Греция
Квартира 2 спальни с лифтом, с Airy
Кос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens Center: Athens - 91 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
€105,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Парикия, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Парикия, Греция
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция Предлагаются апартам…
€340,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Municipality of Thira, Греция
Квартира 3 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Municipality of Thira, Греция
Комнаты 4
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Красивая резиденция в 200 метрах от пляжа, Санторини, Греция Предлагаются меблированные вил…
€428,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ктикадос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ктикадос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 38 кв.м в регионе Киклады. Квартира расположена на втором этаже …
€200,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ormos Ysternion, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ormos Ysternion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м на островах Греции. Квартира расположена на втором этаже…
€262,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Western Samos, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Western Samos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Metamorfosis 83 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bat…
€200,000
Квартира 6 спален с Spalni в Loutra, Греция
Квартира 6 спален с Spalni
Loutra, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Здание с 6 квартирами на продажу расположено в деревне Лутра, в 200 метрах от песчаного пляж…
€360,000
Квартира 6 спален с Spalni в Loutra, Греция
Квартира 6 спален с Spalni
Loutra, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Дом расположен в пригороде деревни Лутра на холме с фантастическим видом на море и горы.  Ра…
€320,000
Квартира 4 спальни с Spalni в Municipality of Thira, Греция
Квартира 4 спальни с Spalni
Municipality of Thira, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Ref: 174 - Thira Santorinis Продается 2-х этажный мезонет с 4 спальнями, 1 гостиной, 1 кухне…
€1,10 млн
Квартира 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Rhodes, Греция
Квартира 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 230 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Дуплекс распол…
€620,000

Параметры недвижимости в Эгейских островов, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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