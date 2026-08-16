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Жилье в Paros Municipality, Греция

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дома
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4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Paros Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Paros Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 000 м²
Paros Residence 170 кв.м. - 5000 кв.м. Участок - 3 спальни, частный бассейн - 1/6 Совладение…
$254,876
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Квартира 3 комнаты в Парикия, Греция
Квартира 3 комнаты
Парикия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с бассейном и садами в 50 метрах от моря, Парос, Греция Предлагаются апартам…
$353,697
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Дом 2 комнаты в Paros Municipality, Греция
Дом 2 комнаты
Paros Municipality, Греция
Число комнат 2
Площадь 120 м²
2 спальни и 2 гостиные ( могут вместить 9 человек ) 3 ванные комнаты, полностью оборудованна…
$470,095
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Вилла 6 комнат в Paros Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Paros Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Introducing Seafront Villa: a luxurious retreat nestled in the picturesque village of Marmar…
$1,73 млн
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Параметры недвижимости в Paros Municipality, Греция

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