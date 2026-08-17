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Жилье в Municipality of Mytilene, Греция

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Mytilene Municipal Unit
3
Митилини
3
4 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
$427,417
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Таунхаус в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 5
Площадь 205 м²
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
$484,091
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален в Municipality of Mytilene, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 7
Площадь 440 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$920,953
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира в Перама, Греция
Квартира
Перама, Греция
Площадь 79 м²
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$228,484
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Типы недвижимости в Municipality of Mytilene

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Mytilene, Греция

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