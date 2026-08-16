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Жилье в Municipality of Western Lesvos, Греция

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дома
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Western Lesvos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Western Lesvos, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена н…
$165,299
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Grekodom Development
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Коттедж 6 спален в Моливос, Греция
Коттедж 6 спален
Моливос, Греция
Количество спален 6
Площадь 304 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$826,496
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Grekodom Development
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Таунхаус в Анахос Скоутароу, Греция
Таунхаус
Анахос Скоутароу, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на островах Додеканес. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$1,42 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 спальни
Скала-Эресу, Греция
Количество спален 4
Площадь 146 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,18 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Western Lesvos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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