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Жилье в Тире, Греция

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2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Тира, Греция
Дом 4 комнаты
Тира, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Санторини, Тера: В уникальном месте острова Под строительство На продажу Дом 180 кв.м. в 550…
$841,224
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Дом в Тира, Греция
Дом
Тира, Греция
Площадь 360 м²
Санторини, Тера: В уникальном месте острова, 2 Дома продаются в стадии строительства, 180 кв…
$1,68 млн
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