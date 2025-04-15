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Жильё в Mytilene Municipal Unit, Греция

Митилини
4
4 объекта найдено
Таунхаус 7 комнат с видом на город в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус 7 комнат с видом на город
Municipality of Mytilene, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 205 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Ц…
$427,935
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Mytilene, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Mytilene, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$782,807
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Mytilene, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Mytilene, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$814,120
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты с видом на город в Municipality of Mytilene, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на город
Municipality of Mytilene, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на островах Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. П…
$396,622
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Grekodom Development
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