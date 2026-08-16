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Жилье в Миконосе, Греция

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дома
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4 объекта найдено
Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 121 м²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08 млн
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 500 м²
Площадь: 1500 м2Площадь земли: 8000 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 7.Современная вилла располож…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Миконос, Греция
Вилла
Миконос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 338 м²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30 млн
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Вилла 12 комнат в Миконос, Греция
Вилла 12 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15 млн
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